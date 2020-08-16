Son dakika... BURSA Yürüyüş yapmak için evden çıktı, parkta ölü bulundu
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Son dakika... BURSA Yürüyüş yapmak için evden çıktı, parkta ölü bulundu

Son dakika haberi: Yürüyüş yapmak için evden çıktı, parkta ölü bulunduBURSA'da sabah yürüyüş yapmak için evden çıkan Ulaş Çelik (30), parkta ölü bulundu.

16.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:49

Yürüyüş yapmak için evden çıktı, parkta ölü bulundu

BURSA'da sabah yürüyüş yapmak için evden çıkan Ulaş Çelik (30), parkta ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan bir kişi, sokakta bulunan Limon Parkı ve Koşu Yolu'nda bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis, yaptığı incelemede ölen kişinin Ulaş Çelik olduğunu belirledi. Evden yürüyüş yapmak için çıktığı öğrenilen Çelik'in yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Darp ve kesici alet izine rastlanmayan Çelik'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

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Son dakika... BURSA Yürüyüş yapmak için evden çıktı, parkta ölü bulundu

Kaynak: DHA

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