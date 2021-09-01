Son dakika gündem: Tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Son dakika gündem: Tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Dilek Sokağı'ndaki atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kentin birçok noktasından dumanı görülen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Son dakika gündem: Tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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