Son dakika... Bursa'da sahte içki operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Bursa'da sahte içki operasyonu

23.10.2020 21:41 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:44
Son dakika... Bursa'da sahte içki operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak imal edilmiş 723 litre şarap ele geçirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak imal edilmiş 723 litre şarap ele geçirildi.

Sahte içki yaparak piyasaya süreceği yönünde ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Yalıçiftlik Mahallesi'nde ikamet eden U.A. ve M.A'nın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 adet 20 litrelik bidon, 59 adet 0,5 litrelik pet şişe, 3 adet 200 litrelik jelikan bidon, 2,5 litrelik pet şişe, 6 adet 5 litrelik bidon, bir litre cam şişe ve 723 litre el yapımı şarap olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Savcılığın talimatı doğrultusunda tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Binnur Kaya Işın Karaca Yavuz Bingöl
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Uefa Bakan Bursa Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Bursa'da sahte içki operasyonu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 21:45:41. #1.15#
title