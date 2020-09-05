Son dakika! Bursa'da kaza yapan oğlunun yanına giderken aracıyla takla attı Son dakika gelişmesine göre - Bursa'da kaza yapan oğlunun yanına giderken aracıyla takla attı 7 yaşındaki oğluna araba çarptığı haberi alan acılı baba hastaneye gittiği sırada kaza yapıp takla attı Bursa'da 7 yaşındaki oğluna araba çarpan baba, oğlunun hastaneye kaldırıldığını öğrenince aracıyla yola çıktı.

- Bursa'da kaza yapan oğlunun yanına giderken aracıyla takla attı

7 yaşındaki oğluna araba çarptığı haberi alan acılı baba hastaneye gittiği sırada kaza yapıp takla attı

BURSA - Bursa'da 7 yaşındaki oğluna araba çarpan baba, oğlunun hastaneye kaldırıldığını öğrenince aracıyla yola çıktı. Kırmızı ışıklarda duran araçların yanındaki boş şeritten yoluna devam ederken yeşil ışıkta geçen başka bir otomobile çarpıp sonrasında kaldırıma çıkarak takla attı. Araçta bulunan yaralı baba ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Huzur Caddesi Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki oğluna araba çarptığı ve hastaneye kaldırıldığı haberi alan 16 UR 122 plakalı aracın sürücüsü M.B. kavşaktaki lambalara geldiği sırada kırmızı ışıkta duran araçların yanında boş duran sağ şeritten kırmızı ışıkta geçmek istedi. Bu sırada dönüş için yeşil yanan taraftan gelen M.H. idaresindeki 16 LFS 25 plakalı otomobilin önce ön lastiğine dönerek arka tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kenara savrulan otomobil önce kaldırıma çıktı sonrasında takla atarak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan aracın içerisinden çıkarılan yaralı M.B. ve kızı B.B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza'da iki tarafında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA