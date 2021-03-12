Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)
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Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)

12.03.2021 18:28 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:57
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)

BURSA'da, freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi.

BURSA'da, freni boşalan TIR, önündeki birçok aracı altına alarak sürükledi. İlk belirlemelere göre, ortalığı savaş alanına döndüğü kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kestel ilçesi Barakfakih mevkiinde meydana geldi. Freni boşalan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önündeki araçları çarpıp, altına alarak sürükledi. Kazada çok sayıda araç TIR'ın çarpmasıyla demir yığına dönerken, ortaya çıkan görüntü savaş alanını andırdı. TIR ise araçlara çarpmasının ardından güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 20 yaralı, hastanelere sevk edildi. Kazada ayrıca, ölülerin de bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde TIR'ın hızla önündeki araçları teker teker ezerek ilerlediği görüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(GÜVENLİK KAMERASI-DRONE-OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ)

HABER: Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA, - 


Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)
Bursa'da freni boşalan TIR dehşet saçtı; ölü ve yaralılar var (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

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