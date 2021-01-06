80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu silahla vurdu

Bursa'da 80 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu silahla tek el ateş ederek bacağından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken baba da gözaltına alındı.

Bursa'da, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Güçlü Sokak üzerinde meydana gelen olayda,80 yaşındaki Mehmet Ş, oğluyla sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma şiddetini arttırınca Mehmet Ş, 45 yaşındaki oğlu Ramazan Ş'yi silahla tek el ateş ederek bacağından vurdu.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Ş. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli baba gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı