Son dakika! Burdur'da kaybolan otizmli çocuk için arama başlatıldı
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Son dakika! Burdur'da kaybolan otizmli çocuk için arama başlatıldı

Son dakika! Burdur'da kaybolan otizmli çocuk için arama başlatıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli çocuk için arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney (10) kayboldu.

Çocuğu bulamayan yakınları durumu 112 Acil Servise bildirdi. Ormanlık arazide kaybolan çocuğu bulmak için jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma çalışmaları öğle saatlerinden itibaren devam ediyor.

Bu arada, Burdur Valisi Ali Arslantaş da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı, aileyi teselli etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay

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