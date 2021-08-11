Son dakika! Bucak'ta orman yangını (2)
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Son dakika! Bucak'ta orman yangını (2)

Son dakika! Bucak'ta orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KÖYLER BOŞALTILDIBurdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangını Karaseki köyünün Özkaraseki Mahallesi'ne sıçrayınca evler boşaltıldı.

KÖYLER BOŞALTILDI

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde başlayan orman yangını Karaseki köyünün Özkaraseki Mahallesi'ne sıçrayınca evler boşaltıldı. Kızılca, Narağacı, Gökalan ve Kargı köyleri de yangının sıçrama tehlikesine karşı tahliye edildi. Yangına 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazözle karadan müdahale ediliyor. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle karadan müdahalede güçlük çekildiği kaydedildi.Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Son dakika! Bucak'ta orman yangını (2)
Son dakika! Bucak'ta orman yangını (2)
Son dakika! Bucak'ta orman yangını (2)
Son dakika! Bucak'ta orman yangını (2)
Son dakika! Bucak'ta orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim Akca

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