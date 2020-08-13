Son Dakika | Bozcaada'da, Ramazan Öksüz'ün dövülerek öldürüldüğü mekanın sahibi tutuklandı Son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, Ramazan Öksüz'ün (31) eğlenmek için gittiği mekanda dövülerek öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 8 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, Ramazan Öksüz'ün (31) eğlenmek için gittiği mekanda dövülerek öldürülmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 8 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Sanıkların, kendilerini korumak için tekme ve tokat attıklarını ileri sürdükleri duruşmada, tutuksuz sanıklardan eğlence mekanının sahibi Burak Olgu Babat tutuklandı. Ömer Gönül ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bozcaada ilçesindeki bir eğlence mekanında, 29 Haziran gecesi yaşanan olayda, Ramazan Öksüz dövülerek, öldürüldü. İş yeri sahibi Burak Olgu Babat'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Andaç Fatih Kaya, Caner Akıl ve Ömer Gönül tutuklanırken, Babat'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 8 şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

İLK DURUŞMA YAPILDIDavanın ilk duruşması dün Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, AK Parti Bozcaada ilçe Başkanı Burak Aktan, İYİ Parti Bozcaada ilçe Başkanı Cevdet Çebi, MHP Bozcaada ilçe Başkanı Haluk Doğan ile Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz'un adliye önüne gelerek, Öksüz'ün yakınlarına destek verdiği duruşmada, tutuksuz 4 sanık ve tutuklu 3 sanık hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Özgür Ulaş Tunç ise yaşadığı ilden, SEGBİS aracılığıyla bağlandı.Sanık avukatları, 'kasten öldürme' suçunun oluşmadığını, müvekkillerinin öldürme kastı ile hareket etmediklerini, ölüm olayının uyarıcı maddeden kaynaklandığını iddia ederek, Adli Tıp Kurumu'ndan yeni bir rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda Öksüz'ün ölümünde, uyarıcı madde kullanmasının bir etkisi bulunmadığının belirtildiğini hatırlatarak, talebi reddetti. Bunun üzerine sanık avukatları, müvekkillerinin sosyal medyada linç edildiğini, savcılığın, kamuoyunda aleyhlerine yönelik oluşan algı nedeniyle 'kasten öldürme' suçundan dava açtığını öne sürdü. Sanık avukatlarından Hakan Evirgen, olaydan sonra işletme ruhsatının iptal edilmesi ile kaçak yerlere mühürleme işlemi yapılmasının 'kanunsuz ve şovenist' bir yaklaşım olduğunu savundu. Öldürülen Ramazan Öksüz'ün ailesinin avukatı Uğur Soysal da 8 sanığın ortak hakimiyet kurarak, linç olayını gerçekleştirdiklerini belirterek, 'kasten öldürme' suçundan ceza verilmesini istedi. Acılı anne Kibariye Öksüz, baba Halil İbrahim Öksüz ve kız kardeş Jale Öksüz'ün gözyaşı döktüğü duruşmada, sanıklar, acılı aileye başsağlığı dileyip, pişman olduklarını ifade etti. 8 sanık, ifadelerinde, öldürme kastı taşımadıklarını, Öksüz'ün kendilerine saldırdığını, kendilerini korumak için tekme ve yumruk attıklarını anlattı.Aynı olayda darp edilen Resul Aslan'ın da dinlendiği duruşmada, savcı, Andaç Fatih Kaya, Ömer Gönül ve Caner Akıl'ın tutukluluk hallerinin, tutuksuz 5 sanığın da adli kontrol hükümleriyle tutuksuz hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Sanık avukatları ise, müvekkillerinin kaçma şüphesi bulunmadığını bildirerek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, verdiği 45 dakikalık aranın ardından tutuklu sanıklardan Ömer Gönül'ü tahliye etti. Andaç Fatih Kaya ve Caner Akıl'ın tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme heyeti, işletme sahibi Burak Olgu Babat'ı ise tutukladı. Duruşma salonunda bulunan izleyiciler, tutuklama kararını alkışladı. Duruşma ertelendi.

Adliye çıkışında açıklama yapan Öksüz'ün avukatı Uğur Soysal, "Mahkeme bizim için başarılı geçti. Güzel bir yargılama oldu, herkese eşit söz hakkı tanındı. Umarım sonucu da iyi olur" dedi. Acılı anne Kibariye Öksüz ise, "Ben başından beri işletmecinin tutuklanmasını istiyordum. Bu anlamda hak yerini buldu. İnşallah diğer duruşmalarda diğerleri de arka arkaya girecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA