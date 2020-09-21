300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı Güney Afrika ülkesi Botsvana'da bu yıl 300'den fazla filin ölümünden su kaynaklarında organik kirlenme sonucu ortaya çıkan siyanobakterilerin sorumlu olduğu belirtildi. Ancak sudaki organik kirlenmenin diğer hayvanları etkilemediği ortaya çıktı.

Güney Afrika'da yer alan Botsvana'da esrarengiz bir şekilde hayatlarını kaybeden yüzlerce filin su içtikleri yalaktan zehirlenerek öldüğü belirtildi. Yetkililer bu sabah konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yılın başlarında siyanobakterilerin ürettiği sudaki toksinlerden dolayı 300'den fazla filin öldüğünü açıkladı.

Öte yandan, soruşturmayı yürüten yetkililer fillerin insanlar tarafından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durduklarını açıkladılar.

DİĞER HAYVANLAR ETKİLENMEDİ

Bu bakterilerin Seronga bölgesindeki su kaynaklarında bulunduğunu kaydeden Botsvana Vahşi Yaşam ve Doğal Parklar Departmanı Direktörü Cyril Taolo,, çevredeki diğer canlı türlerinin toksik sudan etkilenmediğini dile getirdi. Taolo, toksinlerin diğer canlılarda niçin ölüme yol açmadığını henüz açıklayamadıklarını ifade etti.

Aniden ölen fillerin sayısının yaklaşık 330 olduğunu aktaran Taolo, ölümlerin hepsinin mevsimsel su göletlerinin etrafında yaşandığına dikkati çekti. Dünyanın en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapan ülkede yaklaşık 130 bin fil olduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş