300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da bu yıl 300'den fazla filin ölümünden su kaynaklarında organik kirlenme sonucu ortaya çıkan siyanobakterilerin sorumlu olduğu belirtildi. Ancak sudaki organik kirlenmenin diğer hayvanları etkilemediği ortaya çıktı.

300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı
21.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:11

Güney Afrika'da yer alan Botsvana'da esrarengiz bir şekilde hayatlarını kaybeden yüzlerce filin su içtikleri yalaktan zehirlenerek öldüğü belirtildi. Yetkililer bu sabah konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yılın başlarında siyanobakterilerin ürettiği sudaki toksinlerden dolayı 300'den fazla filin öldüğünü açıkladı.

Öte yandan, soruşturmayı yürüten yetkililer fillerin insanlar tarafından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de durduklarını açıkladılar.

300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı

DİĞER HAYVANLAR ETKİLENMEDİ

Bu bakterilerin Seronga bölgesindeki su kaynaklarında bulunduğunu kaydeden Botsvana Vahşi Yaşam ve Doğal Parklar Departmanı Direktörü Cyril Taolo,, çevredeki diğer canlı türlerinin toksik sudan etkilenmediğini dile getirdi. Taolo, toksinlerin diğer canlılarda niçin ölüme yol açmadığını henüz açıklayamadıklarını ifade etti.

Aniden ölen fillerin sayısının yaklaşık 330 olduğunu aktaran Taolo, ölümlerin hepsinin mevsimsel su göletlerinin etrafında yaşandığına dikkati çekti. Dünyanın en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapan ülkede yaklaşık 130 bin fil olduğu biliniyor.

300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Deniz Akkaya Meryem Uzerli
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Tamer Tuna Fatih Terim
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Başakşehir
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 21:11:21. #1.15#
title