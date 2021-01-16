İki kişi pompalı tüfekle öldüren zanlının sözleri şaşkına çevirdi: Ölüm korkusuyla vurdum, pişmanım

Bursa'da 60 yaşındaki Levent Katıroğlu, daha önceden husumetli olduğu iki arkadaşını araç içerisinde av tüfeğiyle öldürdü. Olay sonrası adliyeye sevk edilirken gazetecilerin sorularını yanıt veren Katıroğlu, "Ölüm korkusuyla yaşıyordum, korktuğum için öldürdüm. Ama pişmanım" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinden dün akşam saatlerinde gelen bir cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. İlçeye bağlı Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Levent Katıroğlu (60) isimli şahıs, daha önceden husumetli olduğu Orhan Aksu (35) ile Orhan Eren'in (40) içerisinde bulunduğu 16 LV 550 aracın yanına geldi.

AV TÜFEĞİ İLE 3 EL ATEŞ ETTİ

Aracından inen Levent Katıroğlu, yanında bulunan av tüfeği ile, araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren'e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken aldığı yara ile yere yığıldı.

SİLAH SESLERİNİ DUYAN TRAFİK POLİSLERİ YAKALADI

Bu sırada uygulama görevine seyir halinde olan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Elinde av tüfeği bulunan Levent Katıroğlu, burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu'nun hayatını kaybettiklerini belirledi. Şüpheli Levent Katıroğlu sorgusunun ardından Cinayet Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi.

"ÖLÜM KORKUSUYLA VURDUM, PİŞMANIM"

Gazetecilerin sorusuna cevap veren Katıroğlu, "Ölüm korkusuyla yaşıyordum, korktuğum için öldürdüm. Ama pişmanım" dedi. Öte yandan av tüfeğiyle öldürülen iki arkadaşın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR