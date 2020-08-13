Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
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Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Son dakika: Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

13.08.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:40

Bursa'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda terör örgütünün talimatıyla sabotaj eylemi gerçekleştirecek terörist yakalandı. Baskının düzenlendiği evde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda, bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı. İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasını araştıran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelinin kundaklama eylemleri sırasında cep telefonuyla olay yerinden kayıt aldığını tespit eden ekipler, terör bağlantısı şüphesiyle soruşturmayı derinleştirdi.

KIRMIZI BİSİKLETLE KAÇTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kamera kayıtlarından iş yerlerini kundaklayan şüphelinin kırmızı bir bisikletle olay yerinden kaçtığını tespit etti. Farklı kayıtlarda bisikletin bir evin önünde olduğunu fark eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evin içindeki gizli bölmelerde DEAŞ'a ait paçavralar, 3 patlayıcı düzeneği, "canlı bomba yeleği" ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

KARAKOLU KANA BULAYACAKTI

Gözaltına alınan M.A'nın, cep telefonunda SIM kartı bulunmadığı, örgüt üyeleriyle internet üzerinden haberleştiği belirlendi. Zanlının ilk ifadesinde, kundaklama eylemlerini DEAŞ'ın talimatıyla yaptığını, 2017-2018'de de Suriye'de örgüt adına faaliyetlerde bulunduğunu ve burada bomba eğitimi aldığını söylediği ileri sürüldü. Türkiye'de 2 yıl önce kaçak yollarla girdiği belirlenen şüphelinin, yakalanmaması durumunda bir polis merkezine bombalı saldırı planladığını itiraf ettiği öne sürüldü. Operasyonla birlikte Bursa'yı kana bulayacak felaketin de önüne geçilmiş oldu.

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Son Dakika: Bombalı eylem hazırlığı yapan terör örgütü DEAŞ üyesinin evinde üç patlayıcı düzeneği ele geçirildi
Haber Yorumları (12)
YUNUS EL KEBİR: el Cihad min Arabi fatihun
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ENCO: Yakalandığı için üzülen bir zümre var, bizim bizden başka tehlikeli bir düşmanımız yok, bunu bir kez daha anladım
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KEKO SİBİRYA: Hemen idam.
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