Son dakika: Boliyva'nın eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in tutukluluk süresi uzatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Boliyva'nın eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in tutukluluk süresi uzatıldı

21.03.2021 04:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 04:08
Son dakika: Boliyva'nın eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in tutukluluk süresi uzatıldı

Bir son dakika haberine göre BUENOS Bolivya'da eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez ile 2 eski bakan hakkında verilen önleyici tutuklama kararının süresi uzatıldı.

BUENOS Bolivya'da eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez ile 2 eski bakan hakkında verilen önleyici tutuklama kararının süresi uzatıldı.

Bolivya basınında yer alan habere göre, ülkede "darbe davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında, La Paz Eyalet Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi, 13 Mart'ta gözaltına alınan Anez, eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra hakkında verilen 4 aylık önleyici tutuklama kararının süresini 6 aya çıkardı.

Karara gerekçe olarak, soruşturma için uzun bir süreye ihtiyaç duyulması ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunması gösterildi.

Bolivya'da, Morales'in "darbe" olarak nitelediği istifa sürecinin ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Anez ile döneminde görev yapan eski 5 bakan hakkında 13 Mart'ta terörizm, isyan ve komplo suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Anez, dün sağlık ve güvenlik sorunları nedeniyle Obreras hapishanesinden Miraflores hapishanesine gönderilmişti.

Morales'in istifası

Bolivya'da, 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarının, polisin isyanının ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak, önce Meksika'ya ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de gerçekleştirilmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının birinci yılında ülkesine dönmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Özcan Bizati Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Boliyva'nın eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in tutukluluk süresi uzatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 04:09:25. #1.16#
title