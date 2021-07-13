Son Dakika | Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son Dakika | Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, yakındaki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, yakındaki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Konacık Mahallesi Beylikkırlar mevkisinde, yakınında iş yerlerinin de bulunduğu makilik ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgar ve kuru otların tutuşmasının etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, önce çevredekiler hortumlarla müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekipler, bir iş yerine ait açık alandaki kerestelerin tutuşması ve zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Alevler iş yerlerine ulaşmadan ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yanan alanda başlatılan soğutma çalışmalarına Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri de destek verdi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Güneri, yangının yol kenarında başladığını söyledi.

Yangının, söndürülmeden atılan izmaritten çıktığını düşündüklerini ifade eden Güneri, "Alevler iş yerimizin yakına ulaştı. Daha önce de bölgede çıkan yangınlar nedeniyle sıkıntı yaşadık." diye konuştu.

Songül Yıldırım da evlerinden dumanı görüp ailesiyle bölgeye geldiklerini belirtti.

Alevlerin kısa sürede yayıldığını dile getiren Yıldırım, "Evimiz buraya yakın olduğu için korktuk." dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yanan alanda inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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