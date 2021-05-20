Son dakika: BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil...
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Son dakika: BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil...

Son dakika: BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: 'Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil...
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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Son dakika: BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil... - Haberler
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