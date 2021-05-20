Son dakika: BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil...
Gelen son dakika haberlerine göre BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir.
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Filistinlilerin Şeyh Cerrah'da evlerinden tahliye edilmesi uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebilir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük