Son dakika: Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
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Son dakika: Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

24.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:07
Son dakika: Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te 781 personelin katılımıyla 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te 781 personelin katılımıyla 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldığı belirtildi. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 781 personelin (51 operasyonel tim) görev aldığı ifade edildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.


Son dakika: Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
Son dakika: Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
Son dakika: Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
Son dakika: Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
Son dakika: Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
Son dakika: Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
Son dakika: Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
Son dakika: Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
Son dakika: Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı
Son dakika: Bitlis ve Siirt'te 'Eren-11 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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