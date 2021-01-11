Son dakika: Bitlis'te 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
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Son dakika: Bitlis'te 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

11.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:16
Son dakika: Bitlis'te 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kültür Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın çatısında duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Tatvan Belediyesi itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

Binanın etrafında güvenlik önlemi alan polis ekibi bina sakinlerini tedbir amaçlı tahliye ederken yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri ve iki ambulans hazır bekletildi.

Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle çatının bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yapılan soğutma çalışmasının ardından bina sakinleri yeniden evlerine girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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