Son dakika: Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 44 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 44 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel
Son dakika: Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 44 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre BİTLİS merkezli 5 ilde jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS merkezli 5 ilde jandarmanın göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 304 kaçak göçmen de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis, Batman, Siirt, Muş ve Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı iki ayrı operasyon düzenledi. 255 jandarma personelinin görev aldığı operasyonlarda 44 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 304 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.Soruşturma kapsamında 9 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Son dakika: Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 44 gözaltı

Son dakika: Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 44 gözaltı

Arazi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu can verdi

Arazi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu can verdi

 Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu başlatıldı! Terör örgütüne art arda ağır darbe

Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu başlatıldı! Terör örgütüne art arda ağır darbe

 İçişleri Bakanlığı: Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu ' Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu ' Operasyonu başlatıldı

Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title