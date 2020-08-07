Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 22.20'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

07.08.2020 22:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:15

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 22.20'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, "Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

DEPREM VAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem Van'ın Bahçesaray ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar sokağa döküldü.

Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: HASARA YÖNELİK İHBAR YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'te meydana gelen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.7 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 2.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Öte yandan, 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 22:24'de 3.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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