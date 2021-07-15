Son dakika: Bisikletçiler, şehitlerin topraklarını Halisdemir'in mezarına getirdiler

Edinilen son dakika haberine göre Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, Çankırılı 11 şehidin mezarından toprak alıp, bisikletleriyle Niğde'ye geldi.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 11 sporcu, Çankırılı 11 şehidin mezarından toprak alıp, bisikletleriyle Niğde'ye geldi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan ve Çankırı'ya defnedilen 11 şehidin kabirlerinden alınan topraklar, bisikletli grup tarafından şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarına ulaştırılmak üzere Niğde'ye getirdi. 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen, şehit kabirlerinden aldıkları toprakları Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu Beldesine gelerek Ömer Halisdemir'in mezarına döktü. Çimen mezar başında yaptığı açıklamada, "11 şehidimizin kabirlerinden aldığımız toprakları 453 kilometre pedal çevirerek 4 gün süren yolculuğumuzla buraya ulaştık. Çukurkuyu beldemize gelerek geçtiğimiz güzergahtaki tüm şehitlerimize dualar ettik. Dünya tarihinde bir ilki yaparak darbecileri darbe yapan Türk milleti ile mutlu huzurlu yaşamak için gelecek nesillere aktaracağız" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı