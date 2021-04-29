Son Dakika! Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık
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Son Dakika! Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika! Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Kıbrıs sorununun çözümü görüşmeleri için yeterli zemin bulamadık" ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu başladı.

DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ ÇAVUŞOĞLU DA KATILDI

BM Cenevre Ofisi'ndeki gayriresmi Kıbrıs konferansına, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab heyet başkanları olarak katılıyor.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

BM Genel Sekreteri Guterres, konferansın ardından, "Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık" açıklamasını yaptı. Guterres, "Diyaloğu sürdürmek ve olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapma konusunda kararlıyız" ifadesini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ GÜN YOĞUN GEÇMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci günü geçtiğimiz günün yoğun geçtiği açıklanmıştı.

Konferansın ikinci gününde sabah yapılan ilk oturum ve ikili görüşmelerin ardından TSİ 20.00'ye kadar ara verilmiş, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansta, günün son oturumu 21.30'da sona ermişti.

Son Dakika! Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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