Bir ay içinde anne, baba ve oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

Osmaniye'de, 1 ay içinde anne, baba ve oğulları yakalandıkları koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Ailenin diğer oğlu ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyünde yaşayan Demirci ailesinden Nuriye Demirci yakalandığı koronavirüs dolayısıyla 23 Kasım günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nuriye Demirci'nin vefatının ardından eşi Ali Demirci ise 11 Aralık günü yine koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Nuriye ve Ali Demirci'nin oğlu Bayram Demirci ise yine koronavirüsten dolayı bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AYNI AİLENİN DİĞER ÇOCUĞU YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Bir ay içinde 3 kişinin öldüğü aynı ailenin diğer bir çocuğu ise hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı