Son Dakika! BioNTech aşısı, bugünden itibaren aile hekimliklerinde de yapılabilecek
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Son Dakika! BioNTech aşısı, bugünden itibaren aile hekimliklerinde de yapılabilecek

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca BioNTech aşısının, kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimliklerinde de yapılabileceğini duyurdu. Koca'nın açıklamasında "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadeleri yer aldı.

Ülkemizde, Çin aşısı Sinovac ve Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech ile aşılama çalışmaları sürdürülüyor. Bugüne kadar sadece özel ve kamu hastanelerinde yapılan BioNTech aşısı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin güzel haberi sosyal medya hesabından verdi.

"AİLE HEKİMLERİMİZ DE DEVREDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin."

31 MİLYONDAN FAZLA İNSAN AŞILANDI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 968 bin 187, ikinci doz aşı 13 milyon 253 bin 014 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 221 bin 201 olarak gerçekleşti.

Son Dakika! BioNTech aşısı, bugünden itibaren aile hekimliklerinde de yapılabilecek
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
AY KURAL: Elli yaş altı insanlara randevu sistemini açarlarsa Allah'ın izni ile aile hekimine giderek BioNTech aşısını olacağız.
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