Son dakika: Bingöl'de sel sonrası temizlik seferberliği
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Son dakika: Bingöl'de sel sonrası temizlik seferberliği

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Bingöl'de sel sonrası temizlik seferberliği Bingöl'de yaşanan sel felaketinin ardından oluşan kirliliğin ortadan kaldırılması için başlatılan temizlik seferberliği çok sayıda ekibin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Bingöl'de sel sonrası temizlik seferberliği

BİNGÖL - Bingöl'de yaşanan sel felaketinin ardından oluşan kirliliğin ortadan kaldırılması için başlatılan temizlik seferberliği çok sayıda ekibin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Bingöl'de önceki gece sağanak yağışın ardından oluşan su baskınları ve meydana gelen sel, ardında çamur bıraktı. Bodrum katlar ile iş yerlerinden suların tahliye edilmesinin ardından mahalle ve caddelerde biriken çamuru temizlemek için Bingöl Belediyesi'ne bağlı ekipler temizlik seferberliği başlattı. Belediyeye bağlı BİSKİ, İtfaiye, Fen İşleri, Makine İkmal, Temizlik İşleri ve zabıta ekiplerinden oluşan çok sayıda ekip, bir çok cadde ve sokakta olduğu gibi Yeşilyurt Mahallesi'nde de çalışmalara yoğunluk verdi. Caddelerde temizliği sürdüren ekipler, su birikintisi ve çamuru temizledikten sonra itfaiye aracı ile caddeyi yıkayarak önceki haline getiriyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Çavuş Remzi Çeliker, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın koordinesinde tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Çeliker, "Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Tüm birimlerimizle birlikte çalışmaktayız. Sel felaketinin ardından elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Kaleönü Mahallesi ve sanayi bölgesindeki çalışmalarımız da devam etmektedir" dedi.

Ayrıca yaşanan selin ardından en çok hasarın meydana geldiği Mirzan Mahallesi'nde temizlik çalışmaların tamamlandığı aktarıldı.

Son dakika: Bingöl'de sel sonrası temizlik seferberliği
Son dakika: Bingöl'de sel sonrası temizlik seferberliği
Son dakika: Bingöl'de sel sonrası temizlik seferberliği
Son dakika: Bingöl'de sel sonrası temizlik seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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