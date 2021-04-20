Son Dakika | Binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Son Dakika | Binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son Dakika | Binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şuhut çarşı merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında bir kedinin mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 3 katlı binanın çatısının hava boşluğunda mahsur kalan kediyi bir türlü yakalayamayınca çareyi en son binanın iç tarafındaki merdivenlerden çıkmakta buldu.

Kediyi kurtaran itfaiye personeli "Her zaman yaptığımız şey her canlı varlığı kurtarmaya devam ediyoruz" derken, çevredeki vatandaşlardan Recep Sarıkaya ise, kedinin binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kaldığını, itfaiyecilere haber verdiklerini anlattı. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika | Binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Binanın çatısındaki hava boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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