Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni gelişmeler! Yeni yasaklar geldi mi? Vaka sayıları düştü mü?

Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni gelişmeler! Yeni yasaklar geldi mi? Vaka sayıları düştü mü? Detaylar haberimizde.

YENİ GELİŞMELER NELER?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yasakların devam ettiği ve yeni yasakların şuanda olmadığını dile getirdi. Koca," Tünelin ucunda bir ışık belirince arkamızdakilerin öne doğru atıldığına, öne gidenlerin ezmeye çalışmasına da şahit olduk. Bu her ne kadar işimizi zorlaştırsa da bilimden vazgeçmeden yolumuza devam ettik. Bunun en büyük şahidi sizlersiniz. Salgın her alanda bizi etkiledi. Dünyanın ahlâkını yeniden tanzim etti. Ülkelerin birbirlerinin yardım malzemelerine el koyduklarına şahit olduk. Alışkanlıklarımız değişti, selamlaşma, alışveriş, toplantı düzenlemek, okul toplantılarına kadar yenilikler oldu. Bunları sancılı değişiklerdi, farkındayım." dedi.

VAKA SAYILARI DÜŞTÜ MÜ?

Valilerimiz, il sağlık yöneticileriyle yaptığımız görüşmeleri kamuoyuyla paylaşmaya takip ettik. Günlük vaka sayılarında Gaziantep yüzde 66, Tekirdağ, Bursa, İzmir yüzde 60, Trabzon, Adana yüzde 50, Kayseri Kocaeli yüzde 45, Antalya'da yüzde 30, Mersin'de yüzde 30'a varan düşüşler sağlandı. İstanbul'da vaka sayısında önemli düşüş kaydedilirken, bu poliklinik başvurusuna yüzde 50, yoğun bakımda yüzde 20 yansıdı.