Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca müjdeyi verdi: Salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak

Son dakika: Yarın itibariyle 35 yaş üstü vatandaşların aşılanacağı müjdesini veren Bakan Koca, "Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak, salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.

"35 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR DA AŞILANACAK"

Bakan Koca'nın açıklamalarında satır başları;

"Her bir vatandaşımıza gösterdikleri sabır için müteşekkirim. Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aydınlık günlerin habercisi gün gibi ortadır. Aşılarımızı pek çok meslek grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarından itibaren 35 yaş üstündeki vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Şu ana kadar 37 milyon doz aşı yapıldı.

"SALGINDAN KURTULDUĞUMUZ YAZ OLACAK"

Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak, salgın haberlerinden kurtulduğumuz bir yaz olacak. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablosuna yansıtacağını biliyoruz. Halen 80 binden aktif fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz. Teyakkuzda olmalı ve tedbirleri boş görmemeliyiz"