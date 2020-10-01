Son dakika haberi | Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberi | Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

01.10.2020 00:27 | Son Güncelleme: 01.10.2020 00:46

Son dakika haberi... Bilecik'te park halindeki bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te park halindeki bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Mevlana Sokak'ta park halindeki Murat N'ye ait 11 AAF 956 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayı fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberi | Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi | Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi | Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi | Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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