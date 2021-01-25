Son Dakika | Bilecik'te jandarma personeline aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Bilecik'te görev yapan 79 jandarma personeline aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünce, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından kadına yönelik şiddet olaylarında veya jandarmaya yapılan müracaatlarda soruşturmanın daha profesyonel ve etkin bir şekilde yürütülmesi, mağdura yönelik koruyucu önleyici tedbirlerin ivedilikle alınması, meydana gelebilecek cinayetlerin önlenmesi amacıyla verilen eğitime asayiş alanında görev yapan 79 jandarma personeli katıldı.

Eğitimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz