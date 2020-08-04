Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi
Son dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'u kana bulayan patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. DEAŞ, onlarca insanın öldüğü patlamayı kendilerinin düzenlediğini öne sürdü.
04.08.2020 23:24 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:48
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde bulunan bir patlayıcı deposunun patladığı olayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. CNN International'ın haberine göre DEAŞ, Beyrut'ta onlarca insanın öldüğü patlamayı kendilerinin düzenlediğini iddia etti.
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