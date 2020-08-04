Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi Son dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'u kana bulayan patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. DEAŞ, onlarca insanın öldüğü patlamayı kendilerinin düzenlediğini öne sürdü.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde bulunan bir patlayıcı deposunun patladığı olayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. CNN International'ın haberine göre DEAŞ, Beyrut'ta onlarca insanın öldüğü patlamayı kendilerinin düzenlediğini iddia etti.

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