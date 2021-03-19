Son Dakika | Beyoğlu'nda ahşap binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
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Son Dakika | Beyoğlu'nda ahşap binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

19.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:24
Son Dakika | Beyoğlu'nda ahşap binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Gelen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda ahşap bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Beyoğlu'nda ahşap bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hacı Hüsrev Köprüsü Sokak'taki ahşap bir binada yangın çıkması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Çevredeki binalara da sirayet eden yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

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