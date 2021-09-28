Son dakika haberleri... BEYOĞLU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ GÜRÜLTÜ KAVGASI KAMERADA

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - Olayda kullanıldıktan sonra Haliç'e atılan silahın sualtı polisi tarafından bulunma anları kameraya yansıdı.

Haber Ali Çağlar TİNBEK İSTANBUL, (DHA)

BEYOĞLU'NDA çıkan gürültü kavgasında Serdar Yılmaz'ın ölmesi, kızı Nazar Yılmaz'ın da yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Bekir A.'nın Haliç'e attığı suç aleti silah da sualtı polisi tarafından bulundu. Olay günü yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Camikebir Mahallesi'nde 19 Eylül Pazar günü saat 01.00'da meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki Serdar Yılmaz, düğün öncesi kızına evinin yakınında bulunan parkta kına eğlencesi düzenledi. Eğlence gece yarısına kadar sürerken, Yılmaz'ın yaşadığı evin alt katındaki lokali işleten Bekir A., gürültü nedeniyle Serdar Yılmaz ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yılmaz ve damat tarafının yakınları lokali bastı. Silahın kullanıldığı kavgada, Serdar ve Nazar Yılmaz yaralandı. Olayın ardından Bekir A. ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan Serdar Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızı Nazar Yılmaz'ın (18) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

SUALTI POLİSİ SİLAHI HALİÇ'TE BULDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahse konu olayı Bekir A.'nın gerçekleştirdiğini, suça konu silahı ise Haliç'te denize attığını tespit etti. Haliç'te yapılan kontrolde yeri tespit edilen silah, sualtı polisi tarafından çıkarıldı. Polis çalışmaların devamında ise olayın şüphelilerinden olan ve mekandan çıkan Hasan A. (29) ve mekandan kaçan Oğuzhan K.'yı (38) yakaladı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Oğuzhan K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler Hasan A. ve Bekir A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay günü yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.