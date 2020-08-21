Son Dakika: Beton bariyerlere çarpan minibüs paramparça oldu: 1 ölü
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Son Dakika: Beton bariyerlere çarpan minibüs paramparça oldu: 1 ölü

Son dakika haberleri: Beton bariyerlere çarpan minibüs paramparça oldu: 1 ölü Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beton blokların altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

21.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:46

Beton bariyerlere çarpan minibüs paramparça oldu: 1 ölü

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beton blokların altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 07.50 sularında Van-Doğubayazit yolu üzerinde bulunan Soğuksu Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 LB 403 plakalı Ford Transit marka minibüs sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazada beton bloğun üzerine düştüğü bir kişi sıkıştığı yerde can verdi. Çevreden geçen sürücüler durumu jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, Çaldıran Belediyesine ait iş makinesi yardımı ile uzun uğraşlar sonucu beton bloklar kaldırılarak şahsın cansız bedenini çıkarıldı. Ölen şahsın otopsisi yapılmak üzere çaldıran Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Son Dakika: Beton bariyerlere çarpan minibüs paramparça oldu: 1 ölü

Kaynak: İHA

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