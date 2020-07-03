Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha tutuklandı Son dakika: Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K.'nın tutuklandığını bildirdi. BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklanmıştır" denildi. Bakan Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik 30 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik çalışmalar sürüyor. DÜN DE TUTUKLAMALAR YAŞANMIŞTI Dün ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet Fatih K. (26) ve Muammer K. (42) Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden Mehmet Fatih K. tutuklama, Muammer K. adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Mehmet Fatih K.'nin tutuklanmasına karar verirken, Muammer K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Tutuklanan Mehmet Fatih K.'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.