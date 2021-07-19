Son dakika! 'Beni kim ihbar etti' diyerek küfür edince komşusu tabanca ile öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! 'Beni kim ihbar etti' diyerek küfür edince komşusu tabanca ile öldürdü

Son dakika! 'Beni kim ihbar etti' diyerek küfür edince komşusu tabanca ile öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... SAKARYA'nın Karasu ilçesinde beraber yaşadığı kadına şiddet uygulaması üzerine polise ihbarda bulunulmasına sinirlenen İhsan Solmaz (49), sokağa çıkıp, "Beni kim ihbar etti?

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde beraber yaşadığı kadına şiddet uygulaması üzerine polise ihbarda bulunulmasına sinirlenen İhsan Solmaz (49), sokağa çıkıp, "Beni kim ihbar etti?" diyerek küfürler edince, komşusu tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan İhsan Solmaz hayatını kaybetti.  

Olay dün gece saatlerinde, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Solmaz birlikte yaşadığı kadına şiddette bulununca komşuları ihbarda bulundu. Polis ekipleri eve gelirken, İhsan Solmaz'ın birlikte olduğu kadın şikayetçi olmadı. Bunun üzerine polis ekibi olay yerinden ayrıldı. Alkol alan İhsan Solmaz sinirlenerek sokağa çıkıp, "Beni kim ihbar etti ?" diyerek küfürler etti. Komşuları sokağa çıkıp İhsan Solmaz'a tepki gösterdi. Bu sırada B.İ. silahını çıkartarak İhsan Solmaz'a doğru ardı ardına ateş etti. Yaralanan İhsan Solmaz yere yığıldı. B.İ. ise olay yerinden kaçtı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi İhsan Solmaz'ı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Solmaz buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Solmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

Polis olayın ardından kaçan B.İ.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan

Van Valiliği, sosyal medyada gündem olan göçmen görüntülerine açıklık getirdi
Van Valiliği, sosyal medyada gündem olan göçmen görüntülerine açıklık getirdi
Uzun süredir sözlü tacizine maruz kaldığı komşusu tarafından sokak ortasında yerlerde sürüklendi
Uzun süredir sözlü tacizine maruz kaldığı komşusu tarafından sokak ortasında yerlerde sürüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Hande Erçel Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! 'Beni kim ihbar etti' diyerek küfür edince komşusu tabanca ile öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 20:31:47. #1.16#

title