Son dakika! Belediye başkanına silahlı saldırıya çifte mektuplu itiraf

TRABZON'da, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a, belediye önünde silahlı saldırıda bulunan Halit Aytekin (29) ile azmettirici oldukları iddia edilen Ayhan Kılıç (52) ile oğlu Tolgahan Kılıç (27) hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanıklar Halit Aytekin savcılığa gönderdiği mektupta para ve uyuşturucu hap karşılığında olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Yine savcılığa mektup gönderen Tolgahan Kılıç ise Bıyık'ın verdiğini öne sürdüğü sözleri tutmaması nedeniyle böyle bir eylem içerisine girdiğini ifade etti.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık, 11 Haziran'da, belediye binasına geldiği makam aracından indiği sırada, Halit Aytekin'in silahlı saldırısına uğradı. 7 metreye yakın mesafeden tabancayla 5 el ateş etti. Makam aracını kendisine siper eden Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Mermiler, belediye binasının camlarına ve çevredeki banka ATM'sine isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası şüpheli Halit Aytekin yakalandı. Azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan ve babası Aykan Kılıç da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen çok amaçlı spor salonu inşaatıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Aykan Kılıç, bir süre sonra tahliye edildi.

Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.