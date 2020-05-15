Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak
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Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlikte ilk alımın 20 Haziran'da gerçekleşeceğini, terhislerin ise 31 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.

Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak
15.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:40

Milli Savunma Bakanı Akar, NTV canlı yayında yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında durdurulan bedelli askerlik uygulamasında yeni alımların 20 Haziran'da, terhislerin ise 31 Mayıs tarihinde başlayacağını açıkladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen terhis işlemlerinin 31 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyuran Bakan Akar, bedelli askerlikte ilk alımın da 5 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Operasyon bölgelerinde koronavirüs vakası yok. TSK'daki normalleşme planına ilişkin, ilgili arkadaşlarımızla çalıştık. Buradaki en önemli unsurlardan birisi de operasyonların engellenmemesiydi. Onu da başardık.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Personel temin, atama erteleme, okullardaki eğitim ertelenmişti. Bunları 1 Haziran'dan başlatacağız. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz.

BEDELLİ ASKERLİK

31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başlayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da koronavirüs testi yapılacak.

İDLİB'DE RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Küçük ihlaller olsa da bölgedeki ateşkes devam ediyor. 235 bin civarında Suriyeli kardeşlerimiz evlerine döndüler. Bizim amacımız bütün Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi.

Terörle mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 393 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak

Güncel Manşet

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