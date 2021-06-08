Son dakika... 'Bazlama surat' yorumu, Hande Erçel'e bin lira tazminat kazandırdı

Bir son dakika haberine göre OYUNCU Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a 15 bin lira istemiyle açtığı tazminat davasında, bin lira tazminat kazandı.