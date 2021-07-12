Son Dakika: Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 Bayram tatili süresi ne kadar?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. 11 gün yapılacağı tahmin edilen Kurban Bayramı tatili süresiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sona erecek" diyerek tatil süresinin 9 gün olacağını açıkladı. Peki, Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 Bayram tatili süresi ne kadar?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 saat 50 dakika süren Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. 11 gün yapılacağı tahmin edilen Kurban Bayramı tatili süresiyle ilgili açıklamada bulundu. Peki, Bayram tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün oldu? 2021 Bayram tatili süresi ne kadar?

SON DAKİKA: BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

11 olacağı tahmin edilen Bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Ulaşım ülkemizin en önemli kalkınma alt yapılarını yaptığımız alanların başında geliyor. Geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir noktasına ulaştık. 364 yeni tünel, 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Ülkemizi lojistik merkezi haline getirerek dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Niğde otoyolu, kamu özel işbirliği ile milletimize sunduğumuz yatırımlardan biridir. Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor. Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajına başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz. Bayramda köprüler ve otoyollardan ücretsiz geçiş olacaktır. Ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı itibariyle geçerli olacaktır.