Son dakika! Bayburt'ta sağanak sele neden oldu; 11 hayvan öldü
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Son dakika! Bayburt'ta sağanak sele neden oldu; 11 hayvan öldü

Son dakika! Bayburt'ta sağanak sele neden oldu; 11 hayvan öldü
Demirören Haber Ajansı / Murat Söylemez - Haberler | Güncel

Son dakika haber: BAYBURT'un Demirözü ilçesinde etkili sağanağın neden olduğu selde, ev ile ahırları su bastı, 6'sı büyükbaş 11 hayvan öldü.

BAYBURT'un Demirözü ilçesinde etkili sağanağın neden olduğu selde, ev ile ahırları su bastı, 6'sı büyükbaş 11 hayvan  öldü. Ekipler, ilçede su tahliyesi ve temizlik çalışması gerçekleştirip, kapanan yolları da ulaşıma açtı.

İlçede dün akşam başlayan ve giderek etkisini artıran yağış, sele neden oldu. İlçeye bağlı Yazıbaşı köyünde yağan dolu ve sağanak nedeniyle bazı ev ile ahırları su bastı. Yağışın ardından oluşan selde, besici Salih Kara'ya ait 6 büyükbaş ile Muzaffer Budaklı'nın 5 küçükbaşı öldü. İlçe belediyesi ile İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, sondaj makineleriyle ev ve ahırlardaki suyu tahliye etti. Sel nedeniyle kapanan bazı yollar da iş makineleri eşliğinde ekiplerce ulaşıma açıldı.  Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayretttin Koçyiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, selin ardından köye gelerek çalışmaları takip etti.


Son dakika! Bayburt'ta sağanak sele neden oldu; 11 hayvan öldü
Son dakika! Bayburt'ta sağanak sele neden oldu; 11 hayvan öldü
Son dakika! Bayburt'ta sağanak sele neden oldu; 11 hayvan öldü
Son dakika! Bayburt'ta sağanak sele neden oldu; 11 hayvan öldü
Son dakika! Bayburt'ta sağanak sele neden oldu; 11 hayvan öldü
Son dakika! Bayburt'ta sağanak sele neden oldu; 11 hayvan öldü
Son dakika! Bayburt'ta sağanak sele neden oldu; 11 hayvan öldü
Son dakika! Bayburt'ta sağanak sele neden oldu; 11 hayvan öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Söylemez

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