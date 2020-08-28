Son dakika... Bayar: " Başkan Böcek en kısa zamanda görevinin başında olacak" Bir son dakika haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Bayar, "Başkanımız en kısa zamanda görevinin başında olacak. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, son zamanlarda basında ve kamuoyunda koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında dolaşan söylentilerle ilgili açıklama yaptı. Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumunu ilk günden bu yana takip ettiklerini ifade eden Başkan Nusret Bayar, basında ve kamuoyunda dolaşan birtakım söylentilerin de asılsız olduğunu dile getirdi. Başkan Bayar yaptığı yazılı basın açıklamasında, "Son günlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek hakkında; Antalya kamuoyunu meşgul eden, hiçbir dayanağı olmayan, gerçek dışı, sansasyonel dedikodu ve haberler dolaşmaktadır. İl Başkanlığı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımızın günlük sağlık durumunu takip etmekteyiz. Bugün aldığımız bilgiler doğrultusunda; sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini, tüm değerlerinin normal olduğunu, en kısa zamanda görevinin başında olacağını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Basında ve kamuoyunda dolaşan söylentilerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyundan beklentimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile alakalı, İl Başkanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerimiz dışında yapılan açıklamalara, asılsız iddialara ve yaratılmaya çalışılan algıya itibar etmemeleridir" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA