Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı
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Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı

10.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:51
Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı

BATMAN'ın Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi. 

Kaza, sabah saatlerinde Sason'a bağlı Gürgenli köyü mevkisinde meydana geldi. Öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 BC 774 plakalı servis minibüsü, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenler, hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR İÇİN İNSAN ZİNCİRİ 

Jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredekiler, kaza yerinde yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi. Yaralılar ise kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 27 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Arif ARSLAN- Sayım ÖZMEN/SASON (Batman),


Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı
Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı
Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı
Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı
Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı
Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı
Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı
Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı
Batman'da öğrenci ve işçileri taşıyan minibüs, uçurumdan yuvarlandı; 2 kardeş öldü, 27 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan

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