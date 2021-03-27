Son dakika: Başkentte sahte evrak çetesi çökertildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Başkentte sahte evrak çetesi çökertildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Başkentte sahte evrak çetesi çökertildi

Son dakika haberler... Devlet dairelerindeki sorunlu dosyalara erişerek müdahalede bulunan 'Tokatçılar' çetesi Ankara merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyon ile çökertildi.

Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi
Aralarında polis, avukat bile var! 'Tokatçılar' örgütü tek bir fotoğrafla yakayı ele verdi
Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı
Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı

Devlet dairelerindeki sorunlu dosyalara erişerek müdahalede bulunan 'Tokatçılar' çetesi Ankara merkezli dört ilde gerçekleştirilen operasyon ile çökertildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, Milli emlak, maliye, çevre ve şehircilik, yargı ve belediyelerdeki problemleri dosyalara müdahale eden ve bunun karşılığında da para alıp kamudaki görevlilere bilgileri ve belgeleri elde etmek için rüşvet veren bir suç örgütünü tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, Ankara merkezli İstanbul, İzmir ve Yozgat illerinde düzenledikleri operasyon ile içlerinde örgütün lideri M.T., örgütün yöneticisi S.K., örgütün avukatı B.T.K., polis memuru Z.Ş. ile 11 adliye çalışanının da bulunduğu 33 kişiyi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, çok sayıda evrak, tapu belgeleri, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalananların 12'si tutuklanırken, 6 zanlıya ev hapsi verildiği, diğer 12 kişiye de yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Örgütün, yargıda dosyalara müdahale edip bilgi sızdırarak işlemleri hızlandırdığı, Örgüt lideri M.T.'nin polise yakalanmamak için iş yerine hukuk, avukatlık gibi tabelalar astığı, Çetenin yöneticisi S.K.'nın ise kendisini MİT elemanı olarak tanıttığı ve bu sayede başkalarının bilgilerine ulaştığı tespit edildi. Ayrıca, M.T.'nin ve S.K.'nın bir senelik banka hareketlerinde 47 milyon liralık para giriş-çıkışı olduğu belirlendi.

(Ali Nargüner - Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Erkan Kandemir Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Bahar Candan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Başkentte sahte evrak çetesi çökertildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 13:07:10. #1.16#
title