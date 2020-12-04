Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını
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Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını

04.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:35

Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı Başkent'te zehir tacirlerine yönelik sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.

Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - Başkent'te zehir tacirlerine yönelik sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Narkotik polislerinin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde önceden belirlenen 14 adrese baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kapısı kırılarak girilen bir evde şüpheli uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandı. Baskın yapılan adreslerin birinde bulunan şüpheli ise, yalan beyanda bulundu. Şüpheli, evde eşiyle çekilmiş fotoğrafından yapılan kimlik tespiti sonucunda yakayı ele verdi. Şüphelilerin üzerlerinde ve mekanlarda yapılan aramalarda 98 adet Lyrica, 25 adet Regapen, 168 gram metamfetamin, 4220 gram esrar, 2 adet tabanca, 2 adet şarjörü ve 59 adet mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 78 adet fişek ele geçirildi.

Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını
Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını
Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını
Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını
Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını
Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını
Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını
Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını
Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını
Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını
Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını
Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını
Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

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