Son dakika: Başkan Çöl, Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Başkan Çöl, Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları unutmadı

Son dakika: Başkan Çöl, Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki camilerde düzenlenen 'Yaz Kuran Kursları'nda eğitim gören çocukları ziyaret ederek kendilerine dondurma ikram etti.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki camilerde düzenlenen 'Yaz Kuran Kursları'nda eğitim gören çocukları ziyaret ederek kendilerine dondurma ikram etti.

Yaz Kuran Kursları'nda çocuklar ile sohbet eden Başkan Çöl, Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukları tebrik ederek, görevli hocalara kolaylıklar diledi. Kurslarda eğitim gören minikler ise Başkan Çöl'ün kendilerini ziyaret etmelerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerine yaptığı dondurma ikramından dolayı ise teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika: Başkan Çöl, Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Hande Erçel Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Salih Uçan Fatih Terim Merve Çoban Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Başkan Çöl, Kur'an kurslarında eğitim gören çocukları unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 12:22:50. #1.15#

title