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Son dakika: Başkan Aksun, itfaiyecileri ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Başkan Aksun, itfaiyecileri ağırladı

Bir son dakika haberine göre Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Personelleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Personelleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti. Başkan Aksun, "Büyük bir özveri ile vatandaşların ve diğer canlıların yardımına koşan itfaiye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Her yıl 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Personelleri, Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İtfaiye Müdürü Sami Karakaş, yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Aksun'a bilgi verdi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Askun, itfaiyeciliğin önemine değinerek, "İtfaiye çalışanları, insanları ve diğer tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup onlara siper olmaktadır. Son zamanlarda ülke olarak yaşadığımız yangın ve sel felaketlerinde kahraman itfaiyecilerimizin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Erzincan Belediyesi olarak, İtfaiye ekiplerimizi gerekli tüm teçhizatla donanmış ve günün teknolojik imkanlarından en üst düzeyde faydalanan bir ekip haline getirmek için çalışmalarımız sürmektedir. 24 saat esasıyla görev yapan ve mesai mefhumu gözetmeden çalışan itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda çalışan personelimiz başta olmak üzere bütün İtfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Son dakika: Başkan Aksun, itfaiyecileri ağırladı

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