Başakşehir'de uçan tabeladan son anda kurtulduğu o anlar kamerada - Haberler
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Başakşehir'de uçan tabeladan son anda kurtulduğu o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kapalı bölümünde bulunan tente ve tabelalar uçtu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kapalı bölümünde bulunan tente ve tabelalar uçtu. Yolda yürüyen bir genç, uçan tabelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı kameralara yansıdı.

Yürekleri ağza getiren görüntüler Kayaşehir'de kaydedildi. Caddede bulunan restoranları kapalı alanlarını oluşturan cam balkon ve tentleler şiddetli rüzgara dayanamadı. Tente ve restoran tabelaları yola doğru uçuşurken, cam balkonlar ise yıkıldı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir genç, kendini yere atarak ölümden kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Armağan Yılmaz/ İHA)

Başakşehir'de uçan tabeladan son anda kurtulduğu o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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