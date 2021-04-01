Son dakika! Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Başakşehir'de, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı yabancı uyruklu iki grup arasındaki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.