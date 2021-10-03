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Son dakika... Baraj gölünde çürümüş erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel
Son dakika... Baraj gölünde çürümüş erkek cesedi bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nün regülatör kapaklarında kimliği belirsiz çürümüş erkek cesedi bulundu.

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nün regülatör kapaklarında kimliği belirsiz çürümüş erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Gölün regülatör kapakları yakınlarında balık tutan vatandaşlar havadaki kötü kokuyu hissedince çevrede arama yaptı. Vatandaşlar, konunun kapaklara takılan erkek cesedinden geldiğini tespit ettiler ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, cesedi bulunduğu yerden alarak, kıyıya çıkarttı. En az iki haftalık olduğu değerlendirilen cesedin üzerinde inceleme yapan polis, kimlik bulamadı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Son dakika... Baraj gölünde çürümüş erkek cesedi bulundu

Son dakika... Baraj gölünde çürümüş erkek cesedi bulundu

Son dakika... Baraj gölünde çürümüş erkek cesedi bulundu

Son dakika... Baraj gölünde çürümüş erkek cesedi bulundu

Son dakika... Baraj gölünde çürümüş erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Son Dakika Haberleri
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