Son dakika... Bandırma'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika... Bandırma'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Bandırma'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 19 yaşındaki 4 aylık hamile olan eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 19 yaşındaki 4 aylık hamile olan eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Hamile olduğunu biliyor muydun" sorusuna ise zanlı, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" diye cevap verdi.

Bandırma'da 4 aylık hamile olan dini nikahlı eşi Hazal Alpyörük'ü defalarca bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Kadir M., güvenlik amacıyla Erdek'e götürülüp, bugün öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek, çevik kuvvet eşliğinde Bandırma Adliyesine getirildi. Zanlı adliyeye girerken gazetecilerin, "Hamile olduğunu biliyor muydun" sorusuna bağırarak, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" diye yanıt verdi. - BALIKESİR

Son dakika... Bandırma'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Son dakika... Bandırma'da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Balıkesir, 3. Sayfa, Haberler

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